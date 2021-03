Grande ritorno in pista di Fernando Alonso, che ha chiuso al nono posto le qualifiche del GP del Bahrain: "Sono soddisfatto, è stato un weekend difficile in cui non sentivo molto l'Alpine. Siamo andati meglio nelle varie sessioni, ma dobbiamo ancora capire il limite". Il GP del Bahrain è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

