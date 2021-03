Curiosi, divertenti, spesso un modo per capire meglio cosa succede in pista. Ascoltiamo i team radio del weekend del Sakhir, a cominciare dalle comunicazioni nel corso delle libere. La preoccupazione di Bottas, la "rabbia" di Tsunoda per il traffico e le "strane" prove radio di Raikkonen con il suo muretto

LA PLAYLIST CON I TEAM RADIO DELLA F1 - DIRETTA DI FP3 E QUALIFICHE