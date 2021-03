Comincia nel peggior modo possibile l'avventura di Sebastian Vettel in Aston Martin. L'ex ferrarista, infatti, è stato eliminato nel Q1 delle qualifiche del GP del Bahrain, staccando solamente il 18° tempo: dietro di lui, solo le due Haas dei debuttanti Schumacher e Mazepin. Per il quattro volte campione del mondo è la prima eliminazione in Q1 da Monza 2020: sono 14 le gare consecutive senza top-10 in griglia.