La notizia era nell'aria, ma è stato il pilota tedesco a confermare a una tv austriaca il suo doppio ruolo per la stagione 2021 di Formula 1: sarà secondo pilota sia per l'Aston Martin che per la Mercedes. Il GP del Bahrain è in diretta su Sky Sport F1 (canale 20)

“Mi hanno scelto come pilota di riserva per Aston Martin e anche per Mercedes in alcune gare". Così il pilota tedesco Nico Hulkenberg, alla tv austriaca Servus, ha confermato quello che sarà il suo doppio ruolo per il Mondiale 2021. L'impegno per Mercedes riguarda soprattutto gli eventi in cui Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries non saranno presenti come riserve per i concomitanti ePrix in Formula E. Sono tre le date in cui F1 e Formula E gireranno nello stesso weekendcadono nello stesso fine settimana: