La Red Bull festeggia nel sabato del Bahrain i 50 anni dell'ex pilota e oggi commentatore tv David Coulthard. Il britannico ha corso per il team di Milton Keynes dal 2005 al 2009. Torta, sorrisi, scatti fotografici e un casco regalato da Verstappen per celebrare questa giornata al Sakhir. Il GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

LA DIRETTTA DELLE QUALIFICHE DEL GP BAHRAIN