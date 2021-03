La prima qualifica dell’anno ha regalato soprattutto speranza e sorrisi alla Formula Uno. Tutti lo avevano invocato e Max Verstappen ha risposto alla grande andandosi a prendere con tre decimi di vantaggio su Hamilton la prima pole position della stagione. Evento unico e raro visto che dal 2014, anno in cui hanno debuttato i motori ibridi, a partire davanti a tutti alla prima gara era sempre stata solo una Mercedes. Bisogna tornare invece al 1991 per ritrovare un motore Honda in pole alla gara d’esordio. Ora, al di là delle statistiche, l’olandese deve chiudere il cerchio dimostrando che la sua Red Bull è pronta a battere Hamilton e la Mercedes ad armi pari, qui e non solo qui.

Sorprese e aspettative sono altrettanto grandi alle spalle di Max e Lewis, perché dopo un anno in purgatorio e un inverno di lavoro la Ferrari ha rimesso una macchina in seconda fila su una pista dove soli pochi mesi fa aveva preso due secondi dalla pole. Charles Leclerc ha tirato fuori all’ultimo uno dei suoi giri perfetti piazzandosi quarto, a tre decimi dalla Mercedes, dimostrando che questa macchina è cresciuta dove più conta, nel motore, ma sicuramente anche nel bilanciamento.

Non basterà ancora per guardare solo davanti ma basta per rialzare la testa e giocarsela con entusiasmo e fiducia con la sorprendente Alpha Tauri di Gasly quinto e le due McLaren. Anche Sainz nonostante l’ottavo posto ha di che sorridere: manca solo la confidenza totale ma arriverà. Con fiducia e pazienza. E questo non è solo che l’inizio.