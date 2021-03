Max Verstappen non nasconde la propria delusione al termine del GP del Bahrain, chiuso 2° alle spalle di Hamilton: "Peccato, ma dobbiamo guardare positivo: per come è cominciata, possiamo lottare con le Mercedes"

"Ovviamente è un peccato - ha detto Verstappen a fine gara -. Ma bisogna guardare positivo. Per come è cominciata quest’anno, stiamo lottando con loro ed è bellissimo così. Problemi alla vettura? Non so cosa sia successo, non penso sia stato risolto per tutta la gara in alcune curve. Dovremo guardare. Nel complesso siamo riusciti a chiudere la gara e abbiamo portato a casa dei punti”.