Lewis Hamilton riparte con una vittoria: il britannico compie un capolavoro in Bahrain, conquistando il duello all'ultima curva contro la Red Bull di Max Verstappen. Per il sette volte iridato, continuano i numeri da record: 96^ vittoria in carriera (5^ in Bahrain), 166° podio in carriera, il 117° con la Mercedes (record davanti a Schumi a 116). Come non bastasse, Hamilton ha anche infranto anche il primato di giri in testa, sempre strappato a Schumacher.