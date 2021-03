Fernando Alonso ha visto interrotta la sua gara in Bahrain al giro 32, con l'Alpine che l'ha richiamato ai box per un surriscaldamento dell'impianto frenante. La causa? "Si era infilato un sacchetto per panini nel brake duct. Lo abbiamo fermato per sicurezza", ha spiegato Marcin Budkowski, direttore esecutivo del team francese

Un ritorno in Formula 1 che sa di beffa per Fernando Alonso. Lo spagnolo, al suo primo Gran Premio dopo tre anni di assenza dal circus, si è ritirato al giro 32 del GP del Bahrain per un problema tecnico sulla sua Alpine. Il due volte campione del mondo era in lotta per un posto in Top 10, dopo aver centrato un brillante nono posto in qualifica. Fermato per motivi di sicurezza a causa del surriscaldamento dell'impianto frenante, Nando ha scoperto solo dopo la causa del suo improvviso stop.