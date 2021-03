Il sorpasso "restituito" di Verstappen consente a Hamilton di mantenere un record personale: mai nessun pilota è riuscito a privarlo di una vittoria passandolo nei tre giri finali di un GP. Nel frattempo il britannico riscrive ancora una volta il libro dei primati HAMILTON-VERSTAPPEN, LA RICOSTRUZIONE Condividi:

Avete memoria di un Lewis Hamilton che perde una gara perché subisce un sorpasso negli ultimi giri di gara? No? Perché in effetti è proprio così: Lewis non ha mai perso la leadership per un sorpasso a tre giri o meno dalla bandiera a scacchi. Il sorpasso di Verstappen a tre giri dalla fine sarebbe stato quindi un duro colpo per Hamilton e per Max avrebbe significato parecchio: sarebbe stato il primo pilota a privare Hamilton di una vittoria a pochi chilometri dal traguardo. Ma tutto si è dissolto nell’arco di pochi metri, quando Max ha dovuto ridare la posizione. Per Hamilton quindi, la gara persa per un sorpasso a pochi giri dalla fine resta Austin 2019, quando Bottas lo passò a 4 dal traguardo. Un sorpasso tuttavia meno amaro del solito, visto che proveniva dal compagno di squadra e considerato che al traguardo Lewis trovò ad attenderlo il sesto titolo mondiale.



Il terzetto da record Sì, sono sempre loro tre. Sul podio, per la 14^ volta, Hamilton, Verstappen e Bottas. Una vista familiare, molto, anzi, da primato. Nella storia della Formula 1 solo un altro terzetto aveva condiviso il podio in così tante occasioni: lo stesso Hamilton, il suo ex compagno di team Nico Rosberg e Sebastian Vettel. Entrambi questi terzetti, lo si evince dai nomi, si sono trovati sul podio in tempi recenti. Per Hamilton/Verstappen/Rosberg l’intervallo temporale è dal 2018 al 2021, mentre per Hamilton/Rosberg/Vettel risale ai primi tre anni dell’era Power Unit: 2014-2016.

I record di Hamilton Tra un po’ questo titolo non lo potremo usare più, semplicemente perché a Lewis restano pochi record da battere… In Bahrain Hamilton è diventato il pilota con più giri in testa nella storia della F.1, 5126, lasciando Schumacher a 5111. Il sorpasso è avvenuto al 42° giro. Il secondo record per Lewis è quello dei podi con una sola marca, 117 con Mercedes. Anche in questo caso ha passato Schumacher, che ne ha ottenuti 116 con la Ferrari.