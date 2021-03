E' il momento in cui Verstappen sorpassa Hamilton con una manovra sull'esterno della curva 4 , ma poco dopo rallenta e, su decisione del muretto, restituisce la posizione alla Mercedes di Hamilton. Ma cos'è successo? E perché? Il sorpasso dell'olandese su Lewis è avvenuto con il superamento del limite della pista, track limits appunto. La questione diventa controversa se si considera quanto stabilito dai commissari FIA: possibile andare oltre il limite in curva 4 senza subire sanzione e cancellazione del tempo - punti 21.1 e 21.2 del regolamento di gara - ma dall'azione non si deve trarre vantaggio (in questo caso si rimanda al punto 27.3).

Prima di questo episodio, però, c'era stata un'altra comunicazione, con l'ingegnere a informare Max Verstappen di poter sfruttare tutta la 4 perché Hamilton stava facendo lo stesso . "E' illegale", la risposta del pilota. Di qui il discorso fatto in precedenza sulle note di gara ai punti 21 e 27. Alla luce di tutto questo, è da capire se è stata la Direzione Corsa in tempo reale a segnalare alla Red Bull di cedere la posizione, oppure se il pensava che Verstappen potesse riuscire a passare ancora l'avversario. Senza dimenticare poi che dal muretto Mercedes era stato detto a Hamilton di stare attento ai track limits. "Perché adesso che sono andato largo per tutta la gara?" , la sua domanda.

Come in Canada

A mio avviso non avrebbero dovuto nulla dire a Verstappen oppure avrebbero dovuto dirgli di aprire, aumentare il gap. Perché così la Direzione avrebbe dovuto dare una penalità al vincitore - Max - come in Canada e assegnare il successo a Hamilton. Invece così tutto finisce nel nulla. Al contrario ci sarebbe stato da discutere e ci sarebbe stata tanta pressione sulla Direzione in merito a un episodio per molti versi simile a quello del Canada. La Red Bull non ha gestito bene il momento, anche se - come potete vedere dall'intervista che segue - il team manager Chris Horner da dato la sua spiegazione per poi complimentarsi con gli avversari.