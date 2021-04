Il pilota della Ferrari e il padre Carlos, entrambi super tifosi delle Merengues, scendono in campo... nel giardino di casa prima di Real-Liverpool. In rigorosa "camiseta blanca", in posa per l'inno della Champions: "Siamo prontissimi!", scherza Sainz nel commento al video postato su Instagram e subito condiviso dall'account ufficiale del club madrileno

REAL-LIVERPOOL: RISULTATO E TABELLINO