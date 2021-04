La pandemia ha portato alla luce alcune difficoltà che potrebbero costringere la Formula 1 a cambiare. La prima grande novità riguarda la sprint race, che potrebbe essere introdotta nel programma del sabato per dare più intensità e varietà al weekend. L'altra novità riguarda il possibile tetto agli stipendi dei piloti: la proposta è di limitare le squadre a spendere al massimo 30 milioni di dollari per i due piloti titolari, più le riserve (esclusi i bonus e i diritti di immagine personali)

Costretta a cambiare, confrontandosi con le sfide della nuova realtà. La Formula 1 non è alla ricerca di un'altra identità, ma deve fare i conti con necessità e prove diverse, in un contesto reso ancora più complesso dalla pandemia. Discussioni su gara sprint del sabato e tetto agli stipendi dei piloti sono quindi all'ordine del giorno. La prima ormai in fase di finalizzazione, la seconda in elaborazione su un altro argomento decisamente scottante.