Charles Leclerc si sta preparando per il GP dell'Emilia Romagna esercitandosi a Fiorano con la SF71H, mentre Carlos Sainz avrà occasione di farlo dopo la prossima gara. Per la Ferrari previsti piccoli aggiornamenti aerodinamici per la SF21 in vista di Imola. Intanto a casa del pilota monegasco è arrivato un pacco speciale, con all'interno la SF90 con cui ha vinto le sue due gare in Formula 1 LECLERC: "NON VEDO L'ORA DI TORNARE A VINCERE" Condividi:

L'allenamento per Imola passa anche da Fiorano. La pista di casa della Ferrari e la SF71H sono tornate infatti preziose e utili per Charles Leclerc, e non solo per lui, nella preparazione del GP dell'Emilia Romagna alle porte. Asfalto e macchina al posto del simulatore o insieme al simulatore, un po' come ai vecchi tempi. Una piccola inversione di tendenza, già evidenziata dalla cinque giorni di test organizzati sempre a Fiorano per i piloti F1 e FDA a fine febbraio, propedeuci all'inizio della stagione. Dopo Shwartzman e Armstrong, anche Leclerc ha avuto quindi modo di tornare al volante della monoposto del 2018, mentre Sainz avrà occasione dopo il prossimo GP.

Aggiornamenti aerodinamici per la SF21 leggi anche Domenicali: "Ferrari molto più competitiva" Per Leclerc questi ultimi giorni passati in Italia sono stati particolarmente impegnativi. In vista di Imola c'erano da deliberare anche piccoli aggiornamenti aerodinamici per la SF21. La prima delle due piste italiane in calendario sarà un altro esame importante per la Ferrari, che proverà a essere più vicina alla zona Mercedes e meno risucchiata dal centro gruppo e nella lotta con McLaren e Alpha Tauri. A Imola conta un po' meno la potenza del motore rispetto al Bahrain, quindi si aspettano risposte dalla nuova Rossa anche nel guidato. Risposte che potrebbero dare ai piloti la possibilità di avere un atteggiamento più aggressivo nella guida.

Una sorpresa indimenticabile Intanto a Montecarlo per Leclerc è arrivato un pacco speciale. La SF90 con il quale ha vinto le sue due gare di Formula 1. E così con il passato nel garage, ma anche in pista, si cerca la strada per risorgere anche nel presente.

La story pubblicata da Leclerc su Instagram con l'arrivo della SF90