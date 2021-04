La ripartenza della Formula 1 ha regalato emozioni e spettacolo. Il GP del Bahrain ha messo in luce un maggiore equilibrio, e anche la Ferrari ha dato segnali importanti. Un bilancio dopo il primo GP lo traccia anche il presidente e Ad della Formula 1 Stefano Domenicali, intervistato a "Radio Anch'io lo Sport": "Credo di aver visto una Ferrari molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Mercedes e Red Bull sono un pochino sopra rispetto a tutti gli altri, ma i ranghi sono molto più compatti rispetto allo scorso anno. Il successo del primo Gp in Bahrain ha dimostrato una grande dinamicità in pista. Mi auguro che già a Imola si possa vedere una gara straordinaria". Domenicali ha anche risposto sull'ipotesi di un calendario a 25 Gran Premi in futuro: "25 Gp non è l'obiettivo a breve termine, il Sud Africa vuole tornare, stiamo discutendo non per il 2022 ma per il 2023"