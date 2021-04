La prima gara in Bahrain li ha già messi a confronto: Hamilton il campione e Verstappen l'aspirante al trono Mondiale. Il primo round lo ha vinto Lewis, ma un nuovo duello li attende su un circuto storico: Imola. E occhio a chi non vuole fare da semplice comparsa, come la Ferrari. Il Gran Premio dell'Emilia Romagna è in diretta questo weekend su Sky Sport F1 (canale 207)



