Formula Talk, la Motor Valley tra presente e futuro

Una tavola rotonda in diretta streaming su skysport.it e i social di Sky Sport dedicata ai giovani interessati al motorsport con racconti di esperienze e suggerimenti per chi vuole intraprendere il percorso in questo fantastico mondo e dove interagiranno tra loro, l’esperienza e il futuro. Appuntamento questo martedì alle 15

Al fianco del padrone di casa, Carlo Vanzini conduttore per Sky Sport Formula 1, in studio a Imola ci saranno gli uomini nati nella Motor Valley che hanno portano il loro know how nel mondo. Da Giancarlo Minardi per arrivare ad Andrea Pontremoli , presidente del Muner. Insieme a loro Mario Isola di Pirelli, il designer Aldo Drudi , il giornalista Franco Nugnes di Motorsport, il Direttore di Motosprint Andrea Cordovani e il giornalista del Corriere della Sera Daniele Sparisci e due giovani influencer: Carolina Tedeschi (@F1withCarolina) e Amos Laurito (content creator e simdriver eF1)

Il GP dell'Emilia Romagna LIVE su Sky

La Formula 1 è pronta a sbarcare in Europa. Due settimane fa la gara in Bahrain scandita dall'emozionante duello fra Hamilton e Vertappen, nel weekend invece riaprono le porte dello storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Tutto il programma, le parole del giovedì, le libere, le qualifiche, fino alla gara di domenica alle 15 sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Su skysport.it il liveblog di tutte le giornate