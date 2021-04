Imola è tornata nel calendario della F1 solo l’anno scorso, dopo un’assenza iniziata nel 2006, quindi la gran parte dei piloti attuali non ha potuto fare incetta di primati nel circuito del Santerno, e tutti i record puntano all’epoca d’oro del GP di San Marino. Il plurivincitore è Michael Schumacher con 7 vittorie, destinato a rimanere imbattuto a lungo, visto che gli unici vincitori in attività sono Alonso (2005) ed Hamilton (2020). Anche per lo schiacciasassi Mercedes è un circuito tutto da conquistare: solo un successo, quello dell’anno scorso, a fronte degli 8 di Williams e Ferrari . A questi primati irraggiungibili si contrappone il fatto che, Schumacher a parte, Imola si è dimostrata terreno di conquista per un gran numero di piloti e marche. I vincitori sono ben 15 e le marche vincenti 8, dei numeri impressionanti se si considera che sono state corse qui 28 gare.

100, 100 e zero

L’anno scorso Imola fu teatro non solo della conquista del 7° titolo costruttori per Mercedes, ma di altre due cifre “tonde”: fu il 100° GP corso sul suolo italiano e la 100^ vittoria Mercedes nell’era Power Unit iniziata nel 2014. Per il povero Valtteri Bottas, e per la Finlandia in generale, quelle 100 gare in Italia sono un vero e proprio muro da abbattere: in 28 occasioni i piloti finlandesi sono andati in testa in gare corse in Italia, ma non sono mai riusciti a vincere. L’ultimo è stato proprio Bottas a Imola l’anno scorso: al comando nei primi 18 giri, fu saltato ai box da Hamilton. Pressato da Verstappen, commise un errore e fu sorpassato, recuperando la seconda posizione solo per la foratura di Max.