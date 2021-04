"La rivalità con Verstappen? Siamo solo alla seconda gara, spero sia una battaglia entusiasmante per i fan. E l'augurio è che loro possano tornare presto a vederci dal vivo. Quanto a me, ho lottato con Vettel, con Bottas, cerco sempre di dare qualcosa in più per migliorare". Lewis Hamilton si prepara al secondo round del Mondiale di F1 a Imola. Il campione del mondo, reduce dal successo in Bahrain, torna poi sul duello con Verstappen e dice: "E' stato un weekend difficile a Sakhir, la Red Bull ha un gran pacchetto e Verstappen corre bene. Sarà divertente questa stagione".



Lewis ha parlato anche del cambiamento degli orari in vista dei funerali del principe Filippo: "Non ci può essere nulla di negativo in questo. Quello che lascia il principe può essere un'ispirazione per tutti. Sono certo che di guarderà dall'alto".