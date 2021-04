Appassionante racconto del pilota Ferrari, che ha ceduto al fascino del padel: "Non ho ancora sfidato Alonso, ma con il principe giochiamo abbastanza spesso, è molto bravo tecnicamente. Do il mio massimo sempre, siamo molto competitivi. Qualsiasi cosa faccio nella vita, l'obiettivo per me è sempre vincere"

ESCLUSIVA. L'INTERVISTA INTEGRALE A LECLERC