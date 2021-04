Il GP del Canada ancora a rischio. Anche l’edizione 2021 della gara di Montreal potrebbe non disputarsi. In programma per il weekend dall’11 al 13 giugno, dopo l'Azerbaigian, il gran premio canadese è in forte dubbio. Tre sono i motivi che lasciano in bilico l'evento, mentre la Turchia è pronta a subentrare:

Contenimento delle pandemia.

Difficoltà finanziare dell'evento a porte chiuse.

Difficoltà organizzative.