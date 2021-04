Il pilota finlndese ha chiuso al comando sia la prima che la seconda sessione di prove libere in Emilia Romagna: "Sicuramente un buon inizio, macchina non lontana dall'ideale in termini di assetto. Anche se ci sono ancora cose da ottimizzare". Il weekend di Imola in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

GP IMOLA, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE LIBERE