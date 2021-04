Mattia Binotto è fiducioso dopo l'inizio di stagione della Ferrari nel Mondiale: "Siamo migliorati rispetto agli avversari, essere competitivi è un dovere per noi, specialmente qui. E' difficile gestire le priorità, ma il 2022 è la nostra. Abbiamo già dei riscontri virtuali, ma saranno i dettagli a fare la differenza". Il weekend di Imola in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

"La gara in Bahrain è stata incoraggiante, la macchina è migliorata rispetto agli avversari - ha spiegato Binotto a Sky Sport -. E' presto per fare un bilancio, siamo curiosi di vedere all'opera a Imola la nostra macchina, siamo su una pista diversa e in una condizione diversa rispetto alla prima gara. Essere competitivi è un dovere che sentiamo in ogni gara, a maggior ragione qui dove siamo a casa, sul circuito intitolato al nostro fondatore. E' una stagione difficile per la gestione delle priorità, non solo in vista del 2022 ma anche del budget cap. Stiamo lavorando intensamente sul '22, è la priorità assoluta. Abbiamo già dei riscontri sul computer, ma saranno i dettagli a fare la differenza".