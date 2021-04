Il pilota della Red Bull dopo il problema nelle libere: "Problema alla trasmissione, ho dovuto fermare la macchina. Le sensazioni? Bisogna cercare di non avere altri problemi di affidabilità, ma sappiamo cosa fare". Il weekend di Imola in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

GP IMOLA, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE LIBERE