Durano pochi minuti le qualifiche di Yuki Tsunoda, che perde il controllo alla Variante Alta della sua Alpha Tauri, distrutta nel posteriore contro le barriere. Il rookie giapponese abbandona sconsolato la monoposto: partirà dall'ultima posizione nel GP di Imola. In tv il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

