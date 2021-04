Lewis Hamilton sarà 'braccato' da due Red Bulla alla partenza del GP di Imola. Verstappen: "L'obiettivo è quello di complicargli la vita, peccato aver pasticciato in Q3, ma non si può sempre essere perfetti". Perez, in 1^ fila per la prima volta in carriera: "Potevo anche essere il pole, l'importante sarà fare punti e continuare a migliorare". Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207)

