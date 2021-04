Lewis Hamilton è sorpreso dopo la pole conquistata a Imola: "Non me l'aspettavo di essere più veloce delle Red Bull. Io da solo contro Perez e Verstappen? Bene, adoro la sfida. E' stata una giornata grandiosa, sono molto orgoglioso di questo risultato". In tv il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

Lewis Hamilton a un passo da quota 100. No, la pensione non c'entra nulla: il sette volte iridato infatti ha conquistato a Imola la 99^ pole della carriera , centrate su 30 piste diverse. Un risultato che aumenta l'aura del britannico, alla 160^ prima fila della carriera e capace di centrare una pole per la 15^ stagione.

"Non mi aspettavo di battere le Red Bull"

Le parole

Verstappen: "Obiettivo complicare vita a Hamilton"

“E' stata una giornata grandiosa - ha spiegatio Lewis al termine delle qualifiche -. Non mi aspettavo assolutamente che fossimo davanti alle Red Bull. Questo weekend sono andate velocissime. Ad un certo punto erano avanti 6 decimi e non sapevamo come batterli. Ma la macchina è andata molto meglio dall’inizio. Grande rispetto per il team e per il loro duro lavoro per accorciare il distacco. Da solo contro due Red Bull? Adoro la sfida. Mi piace avere finalmente le Red Bull lì. Renderà complicata la strategia. Hanno un grande passo gara, sono sembrati forti nel long run, ma anche il nostro non è male. Sono contento, il mio primo giro è stato molto bello e molto pulito. Potevo migliorare nel secondo giro, non è stato buono come il primo. Ma quando ho saputo che ho fatto la pole ero molto orgoglioso”.