L'organizzazione della gara in programma nel weekend del 7-9 maggio ha annunciato sui social che il GP "sarà a porte chiuse, nel quadro delle misure di sanità pubblica per il contenimento della pandemia COVID-19". In questo fine settimana la F1 è a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



GP IMOLA, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE