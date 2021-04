Se ne parla da giorni: un ruolo da consulente per il ritorno in Formula 1 dell'ex Ferrari. E' un'ombra sull'attuale team principal dell'Aston Martin, Otmar Szafnauer? Ne hanno parlato Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. Qui ripercorriamo la sua storia. La F1 è a Imola: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP IMOLA, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE