Lewis Hamilton si avvicina a quota 100, celebrando a Imola la 99^ pole della carriera su 30 circuiti diversi. Prima fila completata da Perez, in seconda Verstappen e Leclerc. Sainz scatterà 11° dopo essere stato eliminato in Q2. In tv il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

IMOLA, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE