Imola si conferma una delle piste più affascinanti e difficili del circus: con Matteo Bobbi saliamo a bordo della Mercedes di Valtteri Bottas per scoprire tutti i segreti del circuito emiliano. In tv il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live dalle 15 su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

HIGHLIGHTS QUALIFICHE