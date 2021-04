"Sono felice, bel recupero da ieri". Un raggiante Lando Norris va sul podio a Imola, con un terzo posto conquistato dopo la rimonta di Hamilton , secondo al tragurdo. "La gara è stata lunga e difficile - ha aggiunto il britannico della McLaren - Non sono partito bene. Ho rimontato perché avevo un bel passo. Volevo tenere il secondo posto, ma Lewis era troppo veloce per me".

E poi la ginocchiera...

"Avevo la ginocchiera che mi è finita sotto la frizione, è stato un mio errore - ha spiegato -. Abbiamo montato le soft per la ripartenza, avevo un buon passo ma sapevo che avrei faticato tanto negli ultimi giri. Avendo Lewis dietro non era facile. Ho cercato di tenerlo dietro per 3-4 giri, ma alla fine non ce l’ho fatta. Ma sono contento. Pilota del giorno? Non pensavo di avere dei fan, sono contento".