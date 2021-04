Clamoroso incidente al giro 34 del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna: Russell tenta il sorpasso su Bottas a oltre 300 km/h, perde il controllo della sua Williams e centra la Mercedes del finlandese. Piloti miracolosamente illesi, con il britannico che preso dall'adrenalina si è arrabbiato molto con il rivale, colpendolo anche sul casco

Un terribile incidente ha fermato il GP di Imola dopo 34 giri, con gli organizzatori costretti alla bandiera rossa. George Russell ha infatti perso il controllo della sua Williams a oltre 300 km/h nel tentativo di superare Valtteri Bottas, mettendo una ruota sull'erba. Il britannico ha centrato in pieno la Mercedes, che si è andata a schiantare contro le barriere, distruggendosi. Preso dall'adrenalina, Russell si è diretto verso la monoposto del finlandese, colpendolo sul casco. I due sono stati trasportati al centro medico per accertamenti, anche se sono sembrati in buone condizioni, nonostante il forte impatto.