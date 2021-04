Ferrari ha recuperato 8 decimi su Mercedes

approfondimento

Ferrari a Imola, bicchiere più che mezzo pieno

La Ferrari ha raccolto sicuramente meno rispetto a quello che poteva ottenere con una gara "normale". Senza la bandiera rossa, esposta per l’incidente tra Bottas e Russell, Norris ed Hamilton non avrebbero avuto chance di classificarsi davanti alla Ferrari di Leclerc. Di questo ne è consapevole tutto il team come ha ammesso Mattia Binotto al termine della corsa: "Tutta la squadra è rammaricata. Siamo tutti convinti che oggi avremmo potuto ottenere un piazzamento migliore. Vedere un team amareggiato, però, per me è un segnale positivo perché significa che c’è voglia di vincere. Abbiamo fatto bene in qualifica ed in gara, sia sull’asciutto che sul bagnato, in un tracciato diverso da quello del Bahrain. Abbiamo dei punti deboli, ma sappiamo dove lavorare”. Ferrari aveva sacrificato un po’ di performance in qualifica per caricare maggiormente la vettura visto il bagnato che era previsto ad inizio gara. Nonostante questo, il quarto e il quinto posto raccolti da Leclerc e Sainz sono comunque positivi soprattutto pensando alla gara di Imola disputata a novembre 2020. I passi avanti ci sono stati e non sono dovuti esclusivamente all’incremento di potenza della Power Unit made in Maranello. Questo fattore sicuramente aiuta e permette ai tecnici di utilizzare degli assetti più consoni alle varie tipologie di tracciato cosa he non era possibile fare nel 2020 visto che erano spesso costretti a girare con una monoposto molto scarica sacrificando il bilanciamento e la velocità in curva per riuscire ad avere delle performance sul dritto discrete. Il miglioramento c’è stato anche a livello di vettura e su questo ha contribuito anche la modifica regolamentare che ha ridotto il carico generato dal fondo e dal diffusore. Nelle ultime stagioni, principalmente dal 2019 in poi, dopo le modifiche regolamentari all’ala anteriore, la Ferrari non è mai riuscita ad estrarre il massimo potenziale dal fondo e dal diffusore, cosa che invece riusciva a team come Mercedes e Red Bull. Le limitazioni di quest’anno hanno penalizzato squadre come la Mercedes e meno la Ferrari visto che, per i motivi sopra descritti, non si riusciva a trovare il massimo carico dal fondo e dal diffusore. Ma il problema principale delle vetture degli scorsi anni è sempre stato l’anteriore visto che è inutile cercare carico sull’assale posteriore se non riesci a bilanciarlo anteriormente. Togliendo downforce posteriore, grazie alle nuove regole aerodinamiche, la macchina si è trovata subito più bilanciata e questo lo stiamo vedendo anche in pista con una SF21 che è lontana parente rispetto a quella ammirata nel 2020. Per fare un ulteriore passo in avanti bisognerà trovare maggior carico sull’assale anteriore visto che, dall’analisi degli on board di Leclerc e Sainz, la monoposto sembra soffrire ancora di sottosterzo rispetto a Red Bull e Mercedes. Con maggior carico sull’avantreno si potrà lavorare per incrementare quello al posteriore e questo permetterà loro di fare un ulteriore passo di avvicinamento ai team di vertice. Questo lo dico anche grazie all’insegnamento di un direttore tecnico che lavorava qualche anno fa in Formula 1, il quale un giorno mi disse: "Una macchina vincente deve avere tanto carico all’avantreno. Al retrotreno, lavorando, il carico si trova ma se manca davanti faticherai sempre e non sarai mai vincente".