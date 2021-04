Lewis Hamilton chiude secondo una gara in cui fortuna e talento hanno sorriso al sette volte campione del mondo. Finito lungo alla Tosa , il britannico ha potuto aggiustare un GP non del tutto perfetto grazie alla ripartenza dopo la bandiera rossa al 34° giro causata dall'incidente Bottas-Russell. Ripartito nono, Hamilton ha rimontato fino al massimo risultato, il secondo posto dietro a Max Verstappen, che insieme al giro veloce gli consente di restare in vetta al Mondiale.

"Errore alla Tosa? Ho avuto troppa fretta"

"Congratulazioni a Max per la vittoria e per la gara molto solida, ma anche a Lando. Rivedere la McLaren davanti è fantastico. Oggi non è stata la mia giornata migliore. Ho commesso un errore per la prima volta da tanto tempo a questa parte, ma sono grato di aver tenuto viva la macchina ed essere riuscito a rimontare. Errore alla Tosa? Lì c’è solo una traiettoria buona e ho avuto troppa fretta. Mi sono reso conto che stavo sbagliando e ho provato a fermarmi, ma proprio provando a fermarmi sono andato più lungo. Sono grato di essere potuto ripartire, alla fine ho portato buoni punti al team. Nella pausa cercavo di superare l’amarezza dell’errore. Sono tornato nello spirito della gara. Non sapevo se avrei potuto recuperare perché c’era la traiettoria esterna sul bagnato. Ma ho fatto delle belle battaglie contro questi ragazzi”.