Una vittoria a testa e una pole position a testa: questo il bilancio del duello tra Verstappen e Hamilton dopo due GP. Il britannico è in testa al Mondiale grazie al punto extra ottenuto con il giro veloce a Imola. A Portimao previsto un nuovo capitolo, ma occhio all'affidabilità della Red Bull. Il campionato torna tra meno di due settimane in Portogallo, tutto in diretta su Sky Sport F1

A ruotate hanno già fatto, e per ora il testa a testa tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è fermo in parità. Una vittoria e una pole position a testa. Tra i due litiganti però il leader in classifica è il pilota della Mercedes che domenica scorsa si è messo in tasca anche il punto del giro veloce e quindi ha 44 punti, come il suo numero speciale, contro i 43 di Verstappen.



leggi anche Hamilton-Verstappen, il dialogo dopo il contatto Se tra i due saranno scintille mondiali fino alla fine è ancora troppo presto per dirlo, ma i presupposti sembrano esserci. Lato guida Max Verstappen è pronto, lato monoposto per la prima volta nell'era turbo anche la Red Bull ha il pacchetto giusto fin dall'inizio della stagione per graffiare e provarci. Occhio però all'affidabilità, che per ora nel box del team austriaco sembra non essere al 100%.