La Formula 1 conferma Suzuka: GP fino al 2024

Il Gran Premio del Giappone di F1 si correrà sul circuito di Suzuka per altri tre anni, fino alla stagione 2024 compresa , dopo che è diventata ufficiale l'estensione del contratto tra Formula 1 e gli organizzatori nipponici. A Suzuka (che nel 2022 celebrerà il suo 60esimo anniverario) sono stati assegnati ben 11 titoli mondiali dal 1987, anno della prima gara sulla pista di proprietà della Honda. Unico tracciato a forma di 'otto' nel calendario, è veloce e tecnico, ed è particolarmente apprezzata dai piloti. Questo autunno poi, dall'8 al 10 ottobre, i fans nipponici potranno vedere, restrizioni Covid permettendo, anche un pilota di casa in griglia: il giovanissimo Yuki Tsunoda dell'Alpha Tauri, primo pilota giapponese ad aver conquistato punti all'esordio in Formula 1.

Domenicali: "Il Giappone occupa un posto speciale"

Nel comunicato che ha annunciato il rinnovo, sono arrivate le parole di Stefano Domenicali, Presidente e Ceo di F1: "Sono davvero felice che la F1 continui a correre sul circuito di Suzuka per altri tre anni. Il Giappone occupa un posto speciale nei cuori e nelle menti dei fan di F1 di tutto il mondo e Suzuka ha ospitato molti dei momenti più leggendari di questo sport, con 11 titoli piloti decisi lì. Sono entusiasta di continuare a portare l'azione della F1 agli appassionati degli sport motoristici del Giappone. Questa estensione fa parte del nostro impegno a lungo termine per la crescita dello sport in Asia e siamo lieti di poter continuare il nostro rapporto di successo con Mobilityland. Vorrei ringraziare personalmente il signor Tanaka e il suo team per i loro continui sforzi nel raggiungere questo accordo e non vediamo l'ora di proseguire il lavoro per aumentare la popolarità e la base di fan nel Paese".