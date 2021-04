Il giovedì di Portimao si è aperto per molti team con la classica track walk, passeggiata a piedi per prendere confidenza con il tracciato e scovare caratteristiche e dettagli. Tanti saliscendi in meno di 5 Km per una pista che presenta una sede stradale ampia e che permette (e promette) tanti sorpassi. Occhio anche all'asfalto che lo scorso anno diede non pochi problemi. Il weekend del GP del Portogallo è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE A PORTIMAO