Lewis Hamilton vede sfumare a Portimao la 100^ pole position della carriera: il campione del mondo è stato preceduto di soli 7 millesimi dal compagno Bottas. Terzo Verstappen, quinto Sainz che precede Leclerc (8°). Solo 13° Alonso, 16° Ricciardo eliminato in Q1 con la McLaren. Domenica alle 16 la gara in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

La Mercedes di Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP del Portogallo. Sulla pista di Portimao il finlandese ha chiuso le qualifiche davanti al compagno di squadre e campione del mondo Lewis Hamilton che completa così la prima fila ma deve rimandare la festa per la sua 100^ pole in carriera. Terzo e quarto tempo per le Red Bull di Verstappen e Perez. Quinta la Ferrari di Sainz, ottava quella di Leclerc.



Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche