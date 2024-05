F1, biglietti ancora disponibili per Imola

Poco più di una settimana alla tanto attesa gara di F1 a Imola e chi non ha ancora acquistato i biglietti può farlo in extremis. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna torna quest’anno dopo l’annullamento della scorsa stagione a causa dell’alluvione che ha colpito la regione. In pista venerdì 17 maggio ( prove libere dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 17 alle 18), sabato 18 ( libere dalle 12:30 alle 13:30 e qualifiche dalle 16 alle 17) e domenica 19 (la gara alle ore 15)

I biglietti per il GP F1 di Imola 2024 sono in vendita sui siti autodromoimola.it e ticketone.it. Sono ancora disponibili dei biglietti per le singole giornate e abbonamenti per l’intero week-end dal 17 al 19 maggio. C'è anche l'opportunità di biglietti e abbonamenti a prezzi ridotti per gli under 12 (bambini nati dopo il 17/05/2012).