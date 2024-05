La Ferrari ha presentato, durante il filming day di Fiorano, una SF-24 ricca di novità. Tanti gli aggiornamenti sulla 'Rossa': dal fondo alle pance con modifiche anche sull’ingresso delle bocche dei radiatori. Il debutto ufficiale della 'nuova' Ferrari avverrà la prossima settimana a Imola: tutto il weekend in diretta su Sky e in streaming su NOW

La Ferrari è tornata in pista sul tracciato di Fiorano per il filming day anche nella giornata di oggi, venerdì 10 maggio, presentando più di qualche novità rispetto alla SF-24 di inizio stagione. La Rossa ha infatti iniziato il mondiale 2024 con una SF-24 ‘base’: concetti più convenzionali che aprivano nuove strade di sviluppo per i tecnici di Enrico Cardile, che differiscono sostanzialmente dalle precedenti vetture. Il reparto tecnico del Cavallino ha voluto assicurarsi di aver scelto la strada giusta e trovare in pista una buona correlazione. Sin dal filming day e test pre stagione, le sensazioni sono state positive. Questo ha spinto gli ingegneri di Maranello a proseguire con lo sviluppo in galleria del vento.