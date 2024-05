Adrian Newey sa anche guidare. E anche bene!

Da ingegnere a pilota: la passione di Adrian Newey per le auto d’epoca è ben nota e nel GP storico di Monaco il britannico si è cimentato in una vera e propria gara, nella categoria D riservata alle auto costruite tra il ’66 e il ’72, al volante della Lotus 49B con la quale Graham Hill vinse il campionato di Formula 1 del 1968. Che fosse un brillante e vincente ingegnere, si sapeva, ma Newey dà spettacolo anche come pilota con un super sorpasso alla Hairpin ai danni della V12 Matra MS120B

