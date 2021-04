Un grafico che mette a confronto campioni di ieri e di oggi dimostra come il "ritmo pole" del campione del mondo Lewis Hamilton sia a dir poco forsennato: sabato potrebbe arrivare la 100^. Vi spieghiamo tutto attraverso ascisse e ordinate, portandovi o facendovi tornare per qualche attimo tra i banchi di scuola. La F1 è in Portogallo: tutto il weekend di Portimao è in diretta su Sky Sport F1 (canale 201)

