Il pilota giapponese dell'AlphaTauri nella conferenza piloti a Portimao: "Serve più tranquillità, soprattutto in qualifica. Questo è l'obiettivo".

La lezione più grande per Yuki

"E' arrivata sul piano mentale perché ho messo tanta pressione su me stesso a Imola per ottenere punti buoni. Per questo ho cercato il limite e poi ho sbagliato. Mi dispiace per la squadra e per me. Da Imola e dal Bahrain ho imparato tanto, ora spero di avere un weekend 'pulito' a Portimao".