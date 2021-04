Davanti alle ruote posteriori ci sono 6 generatori di vortice, deviatori di flusso. In precedenza erano 3 ed è cambiata anche la dimensione. Una piccola modifica per andare a migliorare una zona critica con l'obiettivo di pulire quell'area e alimentare al meglio l'estrattore e la parte inferiore. Questo è quanto osservato durante le prove libere a Portimao con lo Sky Sport Tech. Tutto il weekend del Portogallo è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

LIBERE A PORTIMAO, CRONACA E HIGHLIGHTS