Lewis Hamilton si lamenta dello scarso grip dell'asfalto al termine della giornata di libere, che l'ha visto staccare il miglior tempo nella seconda sessione: "E' stato difficile tenere la macchina in pista". Bottas: "Non male come ritmo, i distacchi sono molto contenuti". Tutto il weekend di Portimao è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

