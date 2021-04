Max Verstappen soddisfatto degli aggiornamenti portati dalla Red Bull in Portogallo: "E' stato complicato per l'asfalto, ma sono soddisfatto della macchina, mi ha dato buone sensazioni". Tutto il weekend di Portimao è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

Max Verstappen si conferma il primo rivale di Lewis Hamilton, anche in Portogallo e già al termine della prima giornata di libere. L'olandese, secondo nella sessione pomeridiana , ha dimostrato di avere un gran passo gara. Gli aggiornamenti e le modifiche sulla Red Bull hanno dato un riscontro positivo, anche in termini di cronometro.

"E' stato molto complicato per l'asfalto"

approfondimento

Red Bull dal Bahrain al Portogallo: le novità

"Oggi è stato molto complicato per l'asfalto. E' così per tutti ma non è piacevole guidare in queste condizioni - ha spiegato Verstappen -. Gli aggiornamenti? La macchina ha dato buone sensazioni, c'è del lavoro da fare per domani ma sono contento di come è andata oggi".