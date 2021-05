Ore 14.17 del 1 maggio 1994, Imola. Il piantone dello sterzo della Williams di Ayrton Senna si rompe e il brasiliano si schianta contro un muretto della curva Tamburello, perdendo la vita. Sono passati esattamente 27 anni da quel tragico pomeriggio in cui la Formula 1 è definitivamente cambiata. Il tre volte campione del mondo ha lasciato in eredità il suo talento, le sue statistiche impressionanti, alcune gare entrate direttamente nella leggenda del motorsport. Ayrton è molto più delle sue vittorie, è epica trasferita in pista, è fine intelligenza, è poesia al volante.

Ayrton Senna, le tre imprese da ricordare



Montecarlo, 3 giugno 1984

Sotto una pioggia torrenziale, uno sconosciuto brasiliano di 24 anni, al primo anno in Formula 1, effettua una clamorosa rimonta dalla 13^ alla 2^ posizione, andando ad incalzare la McLaren di Alain Prost e conquistando il primo podio della carriera. Sulla modesta Toleman, Senna non riesce a superare il suo futuro rivale solo perchè la gara viene sospesa: "La F1 è fatta di politica e di soldi e se tu non fai parte dei ‘grandi’ lo devi tenere presente", dichiarerà polemico subito dopo l'arrivo.