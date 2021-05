C'è amarezza nelle parole di Charles Leclerc, ottavo nelle qualifiche a Portimao: "Sono stato inconsistente. Per fortuna avevo fatto un buon tempo in Q2, che mi permetterà di partire con le gialle, gomme che penso di gestire meglio. In gara arriverà davanti chi sbaglierà meno". Il GP del Portogallo è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Arriverà davanti chi farà meno errori"

"Ho fatto fatica, sono stato inconsistente ed è strano per me in qualifica - ha spiegato Leclerc a Sky Sport -. Per fortuna ho fatto un bel tempo in Q2 con le medie e questo dovrebbe aiutarci con la gara. Sainz ha fatto un bel lavoro e partirà davanti con le rosse, speriamo che domani potremo avere una bella gara. Le gialle? Credo che il graining è più severo sulle soft che sulle medie, forse le gestirò un po' meglio. Chi sono i miei rivali in gara? Siamo tutti molto vicini, se le condizioni sono queste arriverà davanti chi farà meno errori. Su questa pista è davvero facile perdere il posteriore".