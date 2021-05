Il grande deluso di giornata è Max Verstappen, terzo a quasi 4 decimi dalla pole di Bottas: "Non è stato divertente finora, la macchina è stata difficile da guidare. La gara? La posizione di partenza non è ideale". Il GP del Portogallo è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Macchina molto difficile da guidare, non è stato divertente finora"

il gesto

Rabbia Verstappen: team radio e gesto di stizza

"La macchina era difficile da guidare in qualifica. Sui cordoli ho faticato tanto. Il primo giro del Q3 era discreto, ma ho fatto un errore in curva quattro che mi è costato il giro. Ero fiducioso di poter fare un altro bel giro ma l’ultimo settore mi sono trovato una macchina davanti che mi ha disturbato. Già abbiamo bassa aderenza, c’era anche il vento, purtroppo è andata come è andata. La pista è complicata, c’è bisogno di scaldare parecchio le gomme. La gara? La posizione di partenza non è ideale. Vedremo cosa riusciremo a fare. Speriamo che il vento sia un po’ più stabile. Finora non è stato tanto divertente".